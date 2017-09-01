شهدت أسعار الحلويات الشرقية في أسواق دمشق ارتفاعا مع موسم الأعياد, إذ تراوح سعرها بين 14 ألف ليرة و 16 ألف ليرة , بالتزامن مع ارتفاع سعر الشوكولا أيضا لاسيما النوع الفاخر , ليصل مابين 7000 إلى 12ألف ليرة.

ونقلت صحيفة (تشرين) المحلية عن رئيس جمعية البوظة والحلويات في دمشق محمد الإمام قوله ان " سعر الحلويات تراوح بين 14 ألف ليرة للحلويات الاكسترا , أما أسعار البلورية والآسية والمبرومة فهي 16 ألف ليرة نظراً لغلاء الفستق".

واشار الى ان "هناك حلويات ب 6 آلاف ليرة بالسمن الحيواني وبالفستق الحلبي أو العجمي والمبرومة بالفستق بالسمن الحيواني 7000 ليرة والآسية بالفستق الحلبي 6000 ليرة وكول وشكور 6000 ليرة والبقلاوة بالفستق 6000 ليرة والبللورية بـ6000 ليرة وعش البلبل 4200 ليرة وأصابع بالكاجو 2500 ليرة ومعمول بالفستق وبالسمن الحيواني 5500 ليرة ومعمول بالجوز 4200 ليرة وبرازق بالسمن الحيواني 2500 ليرة وعجوة بالسمن الحيواني 2500 ليرة غريبة بالسمن الحيواني 2500 ليرة والمبرومة بالفستق بالسمن الحيواني 7000 ليرة".

ولفت الى "ارتفاع أسعار مادة الفستق بكافة أنواعه بنسبة 20 %", مرجعاّ ذلك الى أن "موسم حصد الفستق الحلبي محلياً وعالمياً لم يحن وقته بعد وصادف ذلك مع موسم الأعياد وازدياد الطلب على المادة".

واعتبر ان "الحلويات السورية إلى اللحظة تعتبر أرخص الحلويات أسوة بباقي الدول بالرغم من غلاء أسعارها".

وتعتبر اسعار الحلويات بكافة اصنافها مرتفعة ولا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، حيث تلجأ السيدات في الوقت الحالي لصنع الحلويات المنزلية كبديل اوفر .

وفي سياق متصل, رصدت صحيفة (تشرين) اسعار ضيافة العيد خلال جولة على اسواق دمشق, حيث تحدثت عن ارتفاع الشوكولا والسكاكر.

وبينت ان سعر كيلو الشوكولا من الأنواع الفاخرة الدسمة والغنية بالكاكاو والحليب والمحشوة بالمكسرات من بندق ولوز من 7000 إلى 12ألف ليرة, في حين بلغ سعر الأصناف المتوسطة التي تعد الأكثر شراء لكونها تناسب كل الشرائح 5000 ليرة أما الأصناف التي تعدّ رخيصة نظرا لقلة دسامتها وهي خليط من السكر وقليل من الكاكاو والكريما فأسعارها تتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة.

وهناك أنواع من الشوكولا التي تعد أرخص من غيرها لكونها محشوة بالبسكويت ويترواح سعر الكيلو ما بين 3500 إلى 4000 ليرة, بحسب الصحيفة.

وارجع عدد من أصحاب محلات بيع الشوكولا سبب ارتفاع الاسعار إلى"ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى 200% من الكاكاو والحليب والزبدة حيث يبلغ سعر الكيلو من الزبدة المخصصة لصناعة الشوكولا 3000 ليرة بعد أن كان قبل الحرب بـ200 ليرة فقط إضافة إلى ارتفاع أسعار حليب البودرة الذي يصل إلى 3500 ليرة للكيلو الواحد, كذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار الكاكاو التي تصل إلى حوالي 4 آلاف ليرة.

كما ارجع سبب ارتفاع السعر الى "ارتفاع أسعار المكسرات, حيث وصل سعر أوقية البندق على سبيل المثال إلى 2000 ليرة وسعر أوقية الكاجو إلى 2200 ليرة إضافة إلى ارتفاع رسوم إجازات الاستيراد وتكاليف تخليص البضائع الخاصة بالمواد الأولية المستوردة من الخارج والتي تفوق تكلفة إنتاج الشكوكولا".

وبالنسبة لأسعار السكاكر المحلية, فقد وصل سعر الكيلو من سكاكر التوفي, وفقا للصحيفة, إلى 1200 ليرة, وهناك السكاكر المحشوة بالكراميل وبطعومات مختلفة وصل سعر الكيلو إلى 1400 ليرة, وهناك السكاكر المطعمة التي يبلغ سعر الكيلو منها 900 ليرة, أما السكاكر المستوردة فأسعارها تصل إلى 2000 ليرة للكيلو الواحد, وهناك الملبس وهو لوز مغطى بالسكر ويبلغ سعر الكيلومنه 1200 ليرة.

وتشهد أسعار المواد والسلع ارتفاعا بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.