أدى الرئيس بشار الأسد, صباح الجمعة, صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع بلال بمدينة قارة في القلمون في ريف دمشق.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان الاسد أدى الصلاة برفقة وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وأعضاء مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق ومسؤولو المحافظة وعدد من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين .

يشار الى ان منطقة القلمون القريبة من الحدود اللبنانية السورية كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), وشهدت عمليات عسكرية شرسة نفذها "حزب الله, بالتعاون مع الجيش النظامي, قبل الشروع باتفاق يقضي بوقف اطلاق النار وانسحاب التنظيم باتجاه دير الزور.