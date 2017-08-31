أقدم سوري يبلغ من العمر 40 عاماً على الانتحار شنقاً داخل سجن هامبورغ شمال ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن السلطات الألمانية قولها يوم الأربعاء، إنه " تم أثناء جولة تفقد فجر اليوم العثور على جثة السوري البالغ من العمر 40 عاما بعد أن شنق نفسه في زنزانته بسجن هامبورغ شمال البلاد".

وأشارت السلطات إلى أنه يشتبه في انضمام المذكور لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي عام 2012 وأنه "أمن أيضا خدمات حراسة وقاد سيارات" لهذا التنظيم.

وكان المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف حذر في تصريحات سابقة من أن السجون في أوروبا هي حاضنة للتطرف الجماعي، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديين هما الهجرة والإرهاب فيما حذرت تقارير استخباراتية وإعلامية سابقة من تسلل أعداد من الإرهابيين مع موجات اللاجئين القادمين إلى أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية في المستقبل.

يشار إلى أن لاجئا سوريا يدعى جابر البكر انتحر في تشرين الأول من العام الماضي في سجن مدينة لايبزيغ بعد أن اعتقلته السلطات الألمانية بتهمة التخطيط لاعتداء لمصلحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حيث أعلن كل من موقع صحيفة "بيلد" ووكالة (دي بي ايه) الألمانيين أن البكر عثر عليه مشنوقا داخل زنزانته.

سيريانيوز