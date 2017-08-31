سورية تهزم العراق بختام بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين اخبار الرياضة شارك

فاز منتخب سورية لكرة السلة للناشئين على نظيره العراقي 72-71 نقطة في ختام منافسات ذهاب بطولة غرب آسيا في العاصمة الإيرانية طهران.

وكان منتخبنا استهل مشاركته في البطولة بالخسارة أمام منتخب إيران 49-114 وفاز في مباراته الثانية على المنتخب الأردني 82-61 قبل أن يخسر مباراته الثالثة أمام نظيره اللبناني 46-72 علما أنه ستتأهل إلى نهائيات آسيا المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في ختام مرحلة الإياب.



ونقلت وكالة الانباء سانا عن مدرب منتخبنا هيثم جميل ” الجولة الاولى امام منتخب ايران كانت صعبة نظرا للفوارق الكبيرة في امكانيات وتحضيرات المنتخبين حيث لم تتجاوز تحضيراتنا للبطولة الشهر لارتباط لاعبينا بالامتحانات الدراسية بينما كانت تحضيرات المنتخب الإيراني مستمرة على مدار السنة اضافة إلى النقص في العامل البدني لدى معظم لاعبينا الذي بدا واضحا في هذه الجولة حيث لم يصل اللاعبون إلى المستوى البدني المطلوب لانقطاع معظمهم عن التدريبات خلال الفترة التي سبقت التحضير الذي ركزنا خلاله على تعزيز عامل الانسجام”.



وبين جميل أنه سيتم التحضير لإياب البطولة المقرر بداية العام القادم بطريقة مختلفة لحجز مقعد لمنتخبنا في النهائيات الاسيوية حيث ستتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الاولى من هذه البطولة للنهائيات القادمة مشيرا الى انه سيتم تكثيف المعسكرات التدريبية لتعزيز العامل البدني والفني والمهاري واجراء اللقاءات الودية للوصول إلى المستوى المطلوب. سيريانيوز 2017-08-31 23:24:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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