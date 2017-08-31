الأوكراني دولجوبولوف يواصل المفاجأت وخروج مبكر للألماني زفيريف ببطولة أمريكا المفتوحة اخبار الرياضة شارك

فجَّر الأوكراني، ألكسندر دولجوبولوف، مفاجأة جديدة من مفاجآت بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

ونجح دولجوبولوف في الإطاحة بالتشيكي توماس بيرديتش من الدور الثاني للبطولة.



وتأهل دولجوبولوف للدور الثالث "دور الـ32" بعدما فاز (3-6)، و(6-1)، و(7-6)، و(6-2) على بيرديتش المصنف الـ15 للبطولة.



وهذه هي المرة الأولى، التي يودَّع فيها بيرديتش هذه البطولة مبكرًا منذ أن ودع نسخة 2010 من الدور الأول.



ويلتقي دولجوبولوف المصنف 64 عالميًا في الدور الثالث مع الصربي فيكتور ترويشكي المصنف 52 عالميًا ،والذي تغلب على الإيطالي ستيفانو ترافيليا (7-6)، و(7-5)، و(6-0).



وانتهى مشوار الألماني ألكسندر زفيريف في البطولة عند الدور الثاني، بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و5-7 و6-7 (1-7) و6-7 (4-7).



وكان زفيريف الذي أحرز خمسة ألقاب هذا الموسم بينها في دورة مونتريال للماسترز حين تغلب على السويسري روجيه فيدرر، اللاعب الأعلى تصنيفاً في النصف الثاني من القرعة بعد انسحاب البريطاني أندي موراي المصنف ثانياً عالمياً. سيريانيوز 2017-08-31 23:33:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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