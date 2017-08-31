قال قائد القوات الأمريكية التي تحارب تنظيم "داعش" اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند يوم الخميس, أن "قوافل تنظيم داعش التي انطلقت من القلمون باتجاه دير الزور تعود وتنتشر في المناطق الخاضعة للنظام السوري ".

وأضاف الجنرال الأمريكي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة (رويترز) أن "قافلة حافلات تقل مقاتلي التنظيم وأسرهم كانت تسعى للوصول إلى معقل التنظيم قرب الحدود العراقية عادت أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية بعد أن أوقفت ضربات جوية مسيرتها".

وأضاف أنه "عندما دخلت هذا المؤتمر قبل نحو ساعة كانت الحافلات تتحرك, لكنها عادت أدراجها إلى مناطق يسيطر عليها النظام (السوري)".

وأشار إلى أن "قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم تهاجم القافلة لكنها ضربت كل مقاتل أو مركبة تابعة للدولة الإسلامية حاولت الاقتراب من تلك القافلة".

ووصلت، يوم الثلاثاء، الحافلات التي تقل مسلحين من (داعش) وعائلاتهم، إلى نقطة التبادل في بلدة حميمة بدير الزور، قادمة من القلمون الغربي .

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم المنطقة الحدودية يوم الأحد، باتجاه دير الزور, بمقتضى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع "حزب الله".

سيريانيوز