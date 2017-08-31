أعلنت وزارة التعليم العالي, يوم الخميس, عن جميع مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2017- 2018 "للتسجيل المباشر في السنة التحضيرية للكليات الطبية".

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن الوزارة أعلنت "المفاضلة العامة للفرع العلمي والتسجيل المباشر للفرع الأدبي ومفاضلة العرب والأجانب والسوري غير المقيم ومفاضلة الثانويات المهنية والمفاضلات الخاصة الأخرى".

ودعت الوزارة الراغبين بمعرفة مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت وموقع المفاضلة.

وكانت وزارة التربية أصدرت في 21 آب الجاري, نتائج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية دورة عام 2017 , والتي تقدم لها أكثر من مئة ألف طالب.

كما أصدرت الوزارة في 2 تموز الماضي، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة, ووصلت نسبة النجاح في الفرع العلمي إلى 55,53%، والفرع الأدبي 44,27%.

سيريانيوز