اصيب عدة أشخاص بانفجار قنبلة وضعت في حاوية قمامة يوم الخميس، في إقليم ازمير بتركيا.

وذكرت وسائل اعلام تركية، أن قنبلة وضعت في حاوية قمامة في إقليم ازمير التركي على بحر إيجه، انفجرت وأدت لاصابة عدة أشخاص كانوا يستقلون حافلة.

وقال رئيس حي بوكا في إقليم أزمير التركي إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار أصاب حافلة تقل حراس سجن بالإقليم، وإن السلطات تحقق في احتمال أن يكون هجوماً إرهابياً.

ومن جهتها، قالت قناة "تي.آر.تي خبر" التركية، إن الإنفجار وقع الساعة الثامنة صباحاً، وأن 6 أشخاص كانوا يستقلون الحافلة أصيبوا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

ونفذ مسلحون أكراد وعناصر من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) هجمات في مدن تركية رئيسية خلال السنوات الماضية، وفي كانون الأول الماضي، قتل 13 شخصاً وأصيب أكثر من 50 آخرين، في انفجار قنبلة بحافلة تقل أفرادا من الجيش في غير أوقات خدمتهم في وسط مدينة قيصري.

سيريانيوز