فاز منتخب سورية على نظيره القطري بثلاث اهداف مقابل هدف واحد في اطار تصفيات كاس العالم في روسيا عام 2018.

وسجل عمر خريبين ثنائية في (د.7 و55) ومحمود المواس في (د.90+5) أهداف سوريا، وعلي أسد في (د.35) هدف قطر الوحيد.

وعززت سوريا آمالها في الوصول إلى كأس العالم 2018 بهذا الانتصار ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم روسيا 2018 .

ورفعت سورية رصيدها إلى 12 نقطة وتقدمت إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أوزبكستان التي سقطت من الصين 0-1.

وتعادلت إيران (21 نقطة) التي انتزعت البطاقة الأولى، مع مضيفتها كوريا الجنوبية الثانية (14) سلباً.

ودخلت الصين على خط المنافسة على الملحق الآسيوي بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط، في حين خرجت قطر نهائياً بعدما وقف رصيدها عند 7 نقاط.

وفي الجولة الأخيرة، الثلاثاء المقبل، تلعب إيران مع سوريا، أوزبكستان مع كوريا الجنوبية، وقطر مع الصين.

سيريانيوز