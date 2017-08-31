كشفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، يوم الأربعاء، أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان يصل إلى 11 ألف مقاتل، متعهدة بالكشف القريب عن أعداد القوات في كل من سوريا والعراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت، في موجز صحفي عقدته بمقر الوزارة في واشنطن، إن تعداد القوات الأميركية في أفغانستان بلغ 11 ألف مقاتل، بزيادة قدرها 2600 عما كان معلناً في السابق.

وكان المعروف أن تعداد القوات الأميركية في أفغانستان لا يزيد عن 8400 مقاتل، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعطي وزير دفاعه جيمس ماتيس، صلاحية زيادة القوات بأفغانستان "وفق ما تستدعي الحاجة"، ومن دون الحاجة إلى الرجوع إليه.

ورفضت وايت الإفصاح عن أعداد قوات بلادها في ســوريا والعراق، إلا أنها أكدت أن وزارة الدفاع تقوم بدراسة الأعداد المعلن عنها لهذه القوات في الـعـراق وسوريا.

ومن جهته،، قال مدير هيئة الأركان بالوزارة الفريق كينيث مكنزي، إن "كل مسرح للعمليات يختلف عن الآخر ويستدعي وضع اعتبارات مختلفة في الحسبان"، متعهداً بالإعلان عن الأعداد الحقيقية والمحدثة لقوات بلاده في الـعـراق وسوريا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن إرسال عدد من جنودها إلى سوريا، وكان آخر تصريح حول أعداد تلك القوات، يشير إلى وجود نحو 500 جندي أمريكي.

سيريانيوز