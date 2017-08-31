جامعة دمشق تحدد الـ10 من أيلول موعداً لبدء امتحانات الدورة الإضافية للتعليم المفتوح الاخبار المحلية شارك

أعلنت جامعة دمشق، يوم الخميس، عن تحديد موعد بدء وانتهاء امتحانات الدورة الإضافية لبرامج التعليم المفتوح.

وحددت الجامعة موعد بدء امتحانات الدورة الإضافية لبرامج التعليم المفتوح اعتبارا من العاشر من شهر أيلول ولغاية الحادي والعشرين منه. ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الإعلام والترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية. يشار الى ان مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا منح دورة امتحانية إضافية لطلاب التعليم المفتوح للعام الدراسي 2016-2017 بشرط ألا يزيد عدد المقررات التي سيتقدم الطالب إلى امتحاناتها على أربعة مقررات. سيريانيوز

2017-08-31 14:25:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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