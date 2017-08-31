أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن نشطاء، إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذ عملية إنزال جوي في الريف الغربي لدير الزور عصر يوم الأربعاء.

وقالت التقارير إن "العملية تمت قرابة الساعة الخامسة عصرا، ونفذتها ثلاث مروحيات في منطقة السوح جنوب غرب بلدة المسرب بـ 10 كم، بالقرب من الطريق الدولية".

وبحسب مصادر أن " أسفرت العملية عن سحب عناصر من تنظيم داعش في المنطقة".

وتأتي العملية عقب أيام من حادثة مشابهة، حيث نفذت قوات التحالف الدولي يوم الأحد عملية إنزال جنوب منجم الملح بريف دير الزور الغربي، تمكنت خلالها سحب عنصرين من تنظيم "داعش" مع عائلاتهم من جنسيات أوروبية.

وسبق ذلك تنفيذ عملية إنزال يوم السبت 26 آب الجاري، في منطقة التبني الواقعة في الريف الغربي لدير الزور، كذلك تم رصد عمليتا إنزال نفذتهما طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، جرتا في منطقة البوليل في الريف الشرقي لدير الزور وفي حي قرب نهر الفرات.

ويسيطر "داعش" على معظم محافظة دير الزور باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور, خاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم عمليات قصف من قبل التحالف من جهة وطيران النظامي , بدعم من القوات الجوية الروسية, من جهة اخرى.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

سيريانيوز