بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، يوم الخميس، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الأوضاع في سوريا، وسير تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن" الوزيرين لافروف وظريف تبادلا خلال اتصال هاتفي جرى بمبادرة من الجانب الإيراني، وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، بما في ذلك تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتطورات الوضع في التسوية السورية، في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية مفاوضات أستانا".

وتعد روسيا وإيران من الدول الضامنة للهدنة الشاملة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 كانون الأول الماضي، فضلاً عن رعايتهما لمحادثات استانا بشأن الأزمة السورية.

يشار إلى ان المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، قال يوم الأربعاء, ان محادثات أستانا بشأن سوريا ستعقد منتصف ايلول المقبل, يليها مفاوضات جنيف في تشرين الاول.

سيريانيوز