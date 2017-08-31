عقدت لجان المصالحة للمنطقة الجنوبية في مدينة درعا، يوم الأربعاء، اجتماعاً مع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، لبحث انضمام مناطق جديدة لعملية المصالحات الوطنية.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد عبر "سكايب" في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية، بحث آلية انضمام مناطق جديدة لعملية المصالحات الوطنية، وآلية عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي استعادها الجيش النظامي من المسلحين.

وكان ممثلو من النظام والمعارضة المسلحة في سوريا ، شاركوا يوم السبت، وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، في محادثات حول سير عملية المصالحة في محافظة درعا, بمبادرة روسية.

وناقش المجتمعون الوضع التعليمي في المنطقة الجنوبية وما تعرضت له البنى التحتية في المدارس من تدمير، وأكدوا سعيهم إلى إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين حسن سير العملية التربوية .

وأشار أعضاء لجان المصالحة في المنطقة الجنوبية خلال مشاركتهم في الاجتماع إلى "استقرار الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار إلى مناطقة كثيرة في المنطقة"، وتعهدوا ببذل الجهود المشتركة في سبيل "التطبيق الأمثل لمناطق تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية".

وكانت روسيا قد نشرت في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية، التي تشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، نقطة تفتيش ومراكز مراقبة، في خطوة من شأنها الإسهام في ضمان الالتزام بنظام وقف إطلاق النار هناك.

و أقيمت على أراضي سوريا 3 مناطق لتخفيف التوتر، الأولى في جنوب البلاد قرب الحدود مع الأردن والعراق، والثانية في الغوطة الشرقية لدمشق، والثالثة في شمال محافظة حمص، فيما تستمر المفاوضات حول إنشاء المنطقة الرابعة في محافظة إدلب.

ويشار إلى أن ذلك يأتي بعد توقيع الدول الضامنة (روسيا – تركيا- إيران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , التي دخلت حيز التنفيذ 6 أيار الماضي

سيريانيوز