أنشأ المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لجنة مصالحة وطنية في عفرين شمال غرب حلب.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب قائد القوات الروسية في سوريا الجنرال أليكسي كيم، إعلانه عن إنشاء اللجنة.

وتابع الجنرال كيم، قوله خلال اجتماع مشترك للجان المصالحة الوطنية العاملة في مناطق خفض التصعيد بسوريا، جرى عبر الاتصال المرئي أمس الأربعاء، أن لجنة المصالحة في عفرين تشكلت في أواخر آب الحالي.

ومنطقة عفرين ليست جزءا من مناطق خفض التصعيد، بل يشملها نظام وقف القتال ويعمل فيها المركز الروسي للمصالحة.

ولفت كيم إلى أن مشاركة ممثلي لجنة المصالحة في الاجتماع، ستساعد في تفعيل العمل على استعادة الحياة السلمية في عفرين.

وأوضح الجنرال الروسي انه "تم تحديد المناطق الأكثر احتياجا، وأنواع الأدوية المطلوبة، كما جرى تفقد المدارس في منطقة عفرين. وتبين أنه لا بد من إعادة بناء 25 مدرسة وترميم 18 مدرسة أخرى، بينما تفتقر 18 بلدة في المنطقة إلى بنى تحتية أساسية بشكل كلي. ونخطط حاليا لتنفيذ عمليات إنسانية في 3 بلدات بالمنطقة، وفي أيلول ستقوم لجنة المصالحة بتوزيع 200 حقيبة ظهر بمستلزمات مدرسية، تم نقلها إليها في وقت سابق."

ومن جهتها، تحدثت نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لمنطقة عفرين جيهان محمد عن احتياجات المنطقة، من ناحية ترميم المدارس المدمرة والأدوية والمستلزمات الزراعية.

يشار إلى أن منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، تقع على الحدود السورية التركية، وعلى مقربة من منطقة أعزاز التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وكان اجتماعاً بين لجان المصالحة في المنطقة الجنوبية ومركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تم عقده يوم الأربعاء، عبر خدمة "سكايب" في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية.

سيريانيوز