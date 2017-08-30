اعلن البرلمان العراقي, يوم الاربعاء, ان عدد من عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) المرحلين من الحدود السورية- اللبنانية, بموجب اتفاق, تسللوا الى محافظة الانبار العراقية.

واوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد الكربولي, في حديث لموقع "السومرية نيوز" الإخباري، ان "هناك معلومات تشير إلى وصول بعض زمر داعش وعوائلهم، الذين تم ترحيلهم من الحدود اللبنانية السورية، إلى منطقة راوة في محافظة الأنبار".

وبين ان"الطريق في المناطق الممتدة من البوكمال بالأراضي السورية، وصولا إلى منطقة الصكرة جنوب غرب قضاء حديثة (في العراق)، مفتوح وغير مسيطر عليه".

وأضاف الكربولي أنه "لا توجد أي مبررات لبقاء عناصر داعش وعوائلهم، الذين تم نقلهم ضمن الاتفاق إلى منطقة البوكمال، في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن "انتقالهم إلى داخل المناطق العراقية هو أمر متوقع".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر, يوم الثلاثاء, عن رفضه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "حزب الله" اللبناني وتنظيم "داعش" بشأن نقل مسلحي هذا التنظيم من لبنان إلى الحدود السورية العراقية.

ووصلت، يوم الثلاثاء، الحافلات التي تقل مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعائلاتهم، الى نقطة التبادل في بلدة حميمة بدير الزور، قادمة من القلمون الغربي بموجب اتفاق مع "حزب الله" اللبناني.

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم المنطقة الحدودية يوم الأحد، بمقتضى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل اليه مع "حزب الله".