لقي 21 شخصا مصرعهم بينهم 9 أطفال يوم الاربعاء، جراء فيضانات تسببت بها الامطار الغزيزة جرفت أراضي زراعية في منطقة بني مسلم في إب جنوب اليمن.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر يمينة لم تسمها قولها ان " السلطات لم تتمكن من السيطرة على الفيضانات إذ ارتفع منسوب المياه كثيرا في منطقة المقاطرة في محافظة لحج الجنوبية"، مشيرة الى ان "الامطار الحقت دمار هائل في المنطقة وإتلاف المحاصيل الزراعية"

واضافت المصادر انه "ارتفع منسوب مجرى المياه نتيجة الأمطار ليلا، وتسببت بهدم عشرات المنازل ومقتل 18 شخصا، تم العثور على عشر جثث، في حين يستمر البحث عن باقي الغرقى وعن ناجين".

وتعتبر اليمن من أفقر دول شبه جزيرة العربية، حيث تشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات, كما تعاني من تفشي مرض الكوليرا الذي تسبب بوفاة قرابة الفي شخص واصابة نصف مليون منذ نيسان الماضي.

سيريانيوز