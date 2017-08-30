تمكنت الامم المتحدة, يوم الاربعاء, من ادخال شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية الى محافظة ادلب, عبر تركيا.

وأفادت وكالة (الاناضول) ان" 19 شاحنة مساعدات اممية توجهت الى سوريا عبر معبر جيلوة غوزو في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر باب الهوى السوري".

وهذه المساعدات الاممية هي الثالثة في غضون شهر, حيث عبرت الاثنين الماضي 16 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة من معبر "جيلوة غوزو" إلى إدلب.

كما دخلت 16 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية, التابعة للامم المتحدة, في 31 الشهر الماضي, الى محافظة ادلب.

وجاءت المساعدات عقب مطالبة مجموعة دول مجلس الأمن باتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا, في وقت وصفت الأمم المتحدة الوضع الانساني في سوريا بأنه "صعب", مشيرة الى ان مئات آلاف المدنيين لا زالوا يحتاجون الى المساعدات , رغم التوصل لاتفاق "خفض التوتر" في البلاد, متهمة النظام السوري والمعارضة بعرقلة ادخال المعونات.

وسبق ان اعلنت الأمم المتحدة إن 540 ألف شخص في 11 موقعا ما زالوا محاصرين أغلبهم تحاصرهم القوات النظامية، في حين أن هناك أربعة ملايين سوري يصعب توصيل المساعدات لهم.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.