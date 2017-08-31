حددت محافظة دمشق أماكن تمركز ألعاب الأطفال في المدينة خلال عطلة عيد الاضحى, والذي يصادف يوم الجمعة المقبل..

وبحسب قرار أصدره المكتب التنفيذي بالمحافظة, نشرته صحف محلية , فان مواقع الألعاب توزعت وفق, في ركن الدين والمهاجرين وأوتوستراد المزة وبرزة وباب توما والشاغور وساروجة والميدان والقدم ودمر وكفرسوسة.

ودعت المحافظة إلى التقيد بالأماكن المحددة, حيث تم تكليف قسم شرطة محافظة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة غير المرخص بالتعاون مع مديريات الصيانة ودوائر الخدمات.

وشدد القرار على ضرورة توفير شروط السلامة للألعاب ومنع الألعاب الكبيرة التي يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار ونصف المتر والتي تتسع لأكثر من عشرة أشخاص والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية والنارية والمرفقعات.

كما طلب من مديرية الحدائق بعدم السماح بتركيب أي لعبة إلا بموجب ترخيص مسبق وكلف مديرية دوائر الخدمات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.

وحدد القرار رسم الأشغال اليومي للمتر المربع لألعاب الأطفال المرخصة بمبلغ 100 ليرة سورية يوميا وغير المرخصة بمبلغ 200 ليرة سورية والغرامة الفورية بمبلغ 10000 ليرة سورية.

وتشهد فترة العيد الكثير من الحالات الإسعافية، والتي تأتي في مقدمتها الحالات الناتجة عن عدم التزام معايير الأمان في الألعاب التي يلعب بها الأطفال, إضافة إلى حوادث السير التي تزداد في هذه الفترة نتيجة السرعة الزائدة، وإصابات بتسمم غذائي بسبب الأطعمة المكشوفة.