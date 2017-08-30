قررت الحكومتان الاردنية والعراقية يوم الأربعاء, اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين , للمرة الأولى منذ عام 2015 بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الطريق السريع الرئيسي إلى بغداد من تنظيم "داعش".

وأوضح بيان مشترك صادر عن حكومتي البلدين, نشرته وكالات انباء, أن "قرار إعادة فتح معبر طريبيل الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".

ويقول مسؤولون إن الترتيبات المتعلقة بالجمارك والحدود استكملت واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا.

وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي الأسبوع الماضي, ان إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للأردن والعراق , وخاصة في الجانب الاقتصادي, ويعتبر شريان رئيسي والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه.

واستعاد الجيش العراقي منذ العام الماضي معظم البلدات الرئيسية بمحافظة الأنبار من قبضة تنظيم (الدولة الاسلامية) " داعش".

وكان معبر طربيل يمثل سوق التصدير الأردني الرئيسي إلى العراق الذي يمثل أيضاً نحو خمس الصادرات المحلية بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبا في العام وفقا لصندوق النقد الدولي, حيث تراجعت الصادرات بأكثر من 50 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة.

ويأتي ذلك في وقت تجري فيه محادثات حول فتح معبر النصيب بين الأردن وسوريا المغلق منذ عام 2015 , حيث يعتبر هذا المعبر المعبر الرئيسي بين البلدين، الذي سبق أن شهد خلال الأعوام الماضية، اشتباكات وعمليات عسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين.

سيريانيوز