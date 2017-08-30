دافع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الأربعاء , عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) والذي قضى باجلاء عناصره من الحدود السورية- اللبنانية الى دير الزور, في خطوة اثارت انتقادات العراق.

وقال نصرالله, في بيان, نشره موقع (المنار), "لا يصح توجيه أصابع الاتهام والتشكيك إلى القيادة السورية لأن هذا الاتفاق هو اتفاق حزب الله وقد قبلت به القيادة السورية التي يقاتل اليوم جيشها في عدد كبير من الجبهات ضد داعش".

وأضاف نصرالله ان "الاتفاق مع داعش يقضي بنقل مسلحيهم إلى سوريا، وليس بأراض عراقية وأرفض التشكيك في نوايا حزب الله".

ولقي الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحزب وتنظيم "داعش" اعتراض العراق، خاصة وأنه سيتم نقل مسلحي التنظيم إلى مناطق قريبة من الحدود مع العراق.

كما اعلن البرلمان العراقي ان عدد من عناصر تنظيم (داعش) المرحلين من الحدود السورية- اللبنانية, بموجب اتفاق, تسللوا الى محافظة الانبار العراقية.

وبين نصرالله ان "الاتفاق قضى بنقل عدد من مسلحي داعش من أرض سورية إلى أرض سورية, والذين تم نقلهم هم 310 من المسلحين المهزومين الذين لن يغيروا شيئاً في المعركة".

واشار الى ان "المنطقة التي انتقلوا إليها هي خط الجبهة في البادية السورية التي يعرف الجميع أن الجيش السوري وحلفاؤه يقاتلون فيها قتالاً شديداً منذ عدة أشهر".

ووصلت، يوم الثلاثاء، الحافلات التي تقل مسلحين من (داعش) وعائلاتهم، الى نقطة التبادل في بلدة حميمة بدير الزور، قادمة من القلمون الغربي .

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم المنطقة الحدودية يوم الأحد، باتجاه دير الزور, بمقتضى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل اليه مع "حزب الله".