حددت تركيا, يوم الاربعاء, موقفها من الازمة السورية, مؤكدة ان سياستها واضحة, وذلك ردا على دعوة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان , الى انهاء الدور التركي "الاستعماري" في سوريا.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، في تصريح صحفي، أن سياسة تركيا حيال الأزمة السورية منذ بدايتها "واضحة" وترمي "للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعب المشروعة".

واكد اوغلو "رغبة بلاده ببقاء سوريا دولة ذات سيادة و بإنهاء الأزمة فيها باعتبارها دولة جارة، وتركيا على رأس الدول الأكثر تأثراً من النزاع فيها".

وشدد على ان "تركيا لا يمكنها التهاون حيال الأطراف التي تستهدف أمنها القومي، من خلال محاولات خلق أمر واقع، بدعوى مكافحة الإرهاب.

وأردف قائلا ان "تركيا تؤمن بضرورة البحث عن المسؤول عن الدمار في سوريا في العناوين الحقيقية، وبضرورة عدم التنازل عن الموقف الأخلاقي والمنسجم المتحتم على ذلك".

وجاءت تصريحات المسؤول التركي ردا على ماقاله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي , امس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, خلال زيارته لابوظبي, حيث حض تركيا على إنهاء ما وصفه بأعمالهما "الاستعمارية" في سوريا .

وتعد تركيا من الداعمين لأطياف من المعارضة السورية, في حين تتهمها السلطات السورية مرارا بدعم "ارهابيين" وبتسهيل مرورهم إلى الاراضي السورية, فيما تقول تركيا انها سترد على أي تهديد يواجهها ولن تتردد في تنفيذ عمليات بسوريا للقضاء على "داعش" والمقاتلين الاكراد.