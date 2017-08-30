أجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, مباحثات هاتفية, مع وزير الخارجية المصري سامح شكري, حول الملف السوري وجهود استئناف محادثات جنيف بشأن سوريا.

وافادت وزارة الخارحية المصرية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, ان الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من دي ميستورا , حيث ابلغ شكري بمستجدات الأزمة السورية، وتقييم الأمم المتحدة للجهود الحالية التي تستهدف توحيد المعارضة السورية وتنسيق مواقفها".

كما تم بحث "جهود استئناف المحادثات السياسية في جنيف، وكذلك التشاور بشأن طلب الإحاطة الذي يعتزم مبعوث الأمم المتحدة تقديمه أمام مجلس الأمن غدا تحت الرئاسة المصرية لمجلس الأمن"، بحسب البيان.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري على "دعم بلاده لدور الأمم المتحدة الهام في رعاية المفاوضات بين الأطراف السورية المختلفة".

وشدد على "أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل إطلاق محادثات هامة ومنظمة وواضحة الأهداف، تستهدف التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية".

ومن المقرر ان تعقد محادثات أستانا بشأن سوريا منتصف ايلول المقبل, يليها مفاوضات جنيف في تشرين الاول, بحسب ماعلنه دي ميستورا.