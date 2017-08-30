|
|
|
صدور نتائج امتحانات الدورة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
|
الاخبار المحلية
|
أصدرت
وزارة التربية, يوم الاربعاء, نتائج امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لعام 2017
لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
ولفتت الوزارة,
في بيان , نشرته وكالة (سانا), إلى أنه "يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين يمكن
الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة".
ووصل عدد
المتقدمين إلى هذه الدورة, بحسب الوزارة, 151 تلميذاً وتلميذة من محافظات دمشق وريف
دمشق والقنيطرة وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية والرقة نجح منهم 108 تلاميذ وبنسبة
نجاح 71,52 بالمئة.
سيريانيوز
|
|
2017-08-30 22:52:29
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: