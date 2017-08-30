أصدرت وزارة التربية, يوم الاربعاء, نتائج امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لعام 2017 لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

ولفتت الوزارة, في بيان , نشرته وكالة (سانا), إلى أنه "يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين يمكن الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة".

ووصل عدد المتقدمين إلى هذه الدورة, بحسب الوزارة, 151 تلميذاً وتلميذة من محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية والرقة نجح منهم 108 تلاميذ وبنسبة نجاح 71,52 بالمئة.