عبر مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، عن "إدانته الحازمة" لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان، مطالباً جميع الدول الأعضاء بالتطبيق الحازم والكامل" لقرارات الأمم المتحدة حيال كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن أعضاء مجلس الأمن الدولي ادانوا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا يوم الثلاثاء الماضي، حلق فوق اليابان، وطالبوا في بيان "من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية.

وأكد مجلس الأمن من جديد في بيانه التزامه بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

كما أشار البيان إلى أن الاختبار الصاروخي الكوري الشمالي "يتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن السابقة". غير أن هذا البيان لن يؤدي فورا إلى تبني إجراءات جديدة أو مشددة ضد بيونغ يانغ.

وجاء في البيان الذي صدر بعد محادثات مغلقة في مقر الأمم المتحدة "إن مجلس الأمن يشدد على أن هذه الإجراءات التي تتخذها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مجرد تهديد للمنطقة بل لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "يعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه لأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من خلال قيامها بعملية إطلاق من هذا القبيل فوق اليابان، فضلا عن تصرفاتها وتصريحاتها الأخيرة، تقوض عمدا السلام والاستقرار الإقليميين".

وطالب المجلس كوريا الشمالية بأن تمتثل لكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهذا يعني "تخليها عن كل الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، ووقف كل الأنشطة ذات الصلة فورا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الثلاثاء من أن "كل الخيارات مطروحة" بعدما تجاهلت كوريا الشمالية مساعي واشنطن لدفعها إلى طاولة الحوار.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترامب إن "الأعمال المهددة والمزعزعة للاستقرار لا تؤدي سوى إلى زيادة عزلة النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم. إن كل الخيارات مطروحة".

وكانت واشنطن وطوكيو قد دعتا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، إذ حذرت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي من أن "الكيل طفح" مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية بحق بيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مر فوق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان وسقط في البحر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان بالاحتماء وأثار رد فعل حادا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزعماء آخرين.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عشرات التجارب على إطلاق صواريخ باليستية في عهد الزعيم الشاب كيم جونج أون كان أحدثها يوم السبت لكن إطلاق صواريخ فوق البر الرئيسي لليابان أمر نادر.

سيريانيوز