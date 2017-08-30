نقلت صحيفة إسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولهم، يوم الأربعاء، إن الرئيس بشار الأسد سيستعيد السيطرة على معظم الأراضي السورية بحلول نهاية العام المقبل.

وذكرت صحيفة (إسرائيل هايوم) الإسرائيلية، ان المسؤولين يستندون في هذا التوقع إلى عدة عمليات إقليمية ودولية، على رأسها قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات المقدمة للجماعات المسلحة في سوريا، وفقدان واشنطن الاهتمام بنتائج ما يدور في سوريا، في حين يزداد الوجود الإيراني هناك.

وونوهت الصحيفة إلى أن هذا التحول حدث منذ بداية عام 2014، بعدما صرفت إدارة أوباما تركيزها عن الجهود الرامية إلى إسقاط الأسد، إلى الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، إضافة إلى الغارات الجوية الضخمة للقوات الروسية.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى وقت قريب، كان التقييم السائد للوضع في سوريا داخل أروقة الدفاع الإسرائيلية يشير إلى أن الوضع السياسي في سوريا لن يعود إلى ما كان عليه قبل 2011، وأن سوريا ستقسم إلى أقاليم ذاتية الحكم على أساس السيطرة الجغرافية.

كما حولت إدارة ترامب تركيزها إلى قضايا محلية ودولية أخرى أكثر إلحاحا مثل التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية, بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وسائل إعلام أمريكية، كشفت أن ترامب أمر مؤخرا وكالة المخابرات المركزية بإنهاء برنامج سري لتوفير الأسلحة والإمدادات للجماعات المسلحة في سوريا، وبحسب الصحيفة، فإن هذ البرنامج قد بدأ في عام 2013، وأدى وقفه إلى إضعاف جهود المسلحين.

يشار إلى أن الانتقدات الدولية واللهجات العدائية المطالبة برحيل الاسد تراجعت حدتها مؤخرا, حيث بدات التصريحات تتركز على اهمية الحل السياسي للازمة واهمية تفعيل اتفاقات الهدن.

سيريانيوز