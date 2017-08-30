تمكن لبنان, يوم الأربعاء، من التعرف على رفات ستة من جنوده على الحدود مع سوريا، وذلك بعد أيام من العثور على رفات 10 أشخاص في المنطقة ذاتها, عقب مغادرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) المنطقة, بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر من مكتب الرئيس اللبناني إن "لبنان تعرف على رفات ستة من جنوده عثر عليها على الحدود مع سوريا في منطقة كانت حتى قبل 3 أيام تحت سيطرة تنظيم "داعش".

وعثر الجيش اللبناني منذ 3 ايام على رفات عشرة أشخاص في المنطقة , لكن مصادر ووسائل إعلام لبنانية اشارت الى ان تحاليل الحمض النووي الوراثي أكدت أن ستة منها لجنود لبنانيين.

و لم يتضح ما إذا كان الستة جميعهم ممن احتجزوا في 2014 ولكن من المعتقد أن إحدى الجثث التي تم العثور عليها خاصة بجندي قُتل في المعارك الأخيرة, ويعتقد أن جنديا آخر انضم إلى التنظيم ومكانه غير معروف, بحسب وكالة رويترز.

وسيطر التنظيم لأعوام على المنطقة الواقعة على الحدود واحتجزوا عشرة جنود لبنانيين عام 2014 عندما اجتاحوا لفترة قصيرة بلدة عرسال.

ويأتي التعرف عن رفات 6 جنود لبنانيين بالتزامن مع اعلان الجيش اللبناني رسمياً عن انتهاء عملية "فجر الحدود" التي بدأت منذ أيام ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا .

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم المنطقة الحدودية يوم الأحد، بمقتضى اتفاق لوقف إطلاق النار,وتضمن الاتفاق أن يكشف التنظيم عن مكان مصير الجثث العسكريين.

سيريانيوز