نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مصادر، يوم الأربعاء، قولها إن 64 عنصراً من الجيش النظامي ومن مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قتلوا إثر معارك دارت في الرقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت المصادر إن معارك عنيفة دارت بين مسلحي "داعش" والجيش النظامي، أثناء محاولة الأخير التقدم في محافظة الرقة للوصول إلى دير الزور المجاورة لها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن 26 جنديا لقوا مصرعهم فيما قُتل 38 من مسلحي "داعش" في المعارك.

وكان "داعش" قال الثلاثاء، أنه تمكن من قتل العشرات من الجيش النظامي، في معارك عنيفة استمرت ساعات، بينما قالت مصادر إن المقدم رازي علي لوحو، المعروف أيضا باسم "أسد الصحراء"، لقي حتفه خلال تلك المعارك.

ويأتي ذلك، في وقت تداولت فيه صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوائم قالت إنها "أسماء جنود عثر عليهم في الحسكة، كانوا فقدوا بمعارك في ريف الرقة إثر هجوم لداعش، وتم نقلهم لمطار دمشق الدولي".

وكانت تقارير أفادت ان هناك أكثر من 300 عنصر تابع للنظامي من مقاتلي العشائر، مفقودون في ريف الرقة، إلى جانب 60 قتيل، سقطوا خلال الهجوم المعاكس الذي شنه التنظيم في الأيام القليلة الماضية، واستعاد مساحات هامة في الضفة الجنوبية لنهر الفرات في ريف الرقة الجنوبي.

يشار إلى أن القوات النظامية، تمكنت في آب الحالي، من الوصول إلى أطراف مدينة معدان، آخر معاقل التنظيم في ريف الرقة الشرقي والمتاخمة لدير الزور، إلا أن التنظيم قام بهجوم معاكس ودفع الجيش النظامي إلى التراجع.

ويخوض الجيش النظامي بدعم روسي عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي، في ريف الرقة الجنوبي، وهي عملية منفصلة عن حملة قوات "سوريا الديموقراطية" المدعومة من واشنطن لطرد المتطرفين من مدينة الرقة، معقلهم الرئيس في سوريا.