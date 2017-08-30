استقبل الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له لبحث محادثات أستانا ومحاربة الإرهاب.

وأفادت وسائل إعلام، أن الأسد و جابري أنصاري بحثا مباحثات آستانا والتعاون والتنسيق في محاربة الارهاب.

وتأتي زيارتي جابري انصاري إلى سوريا بعد محادثات أجراها المبعوث الاممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا 28 آب الجاري, في طهران مع وزير الخارجية الإيراني ومساعده للشؤون العربية والافريقية , تناولت الشأن السوري.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق من آب الجاري , عن جهود متواصلة مع تركيا وروسيا للتحضير لاجتماع أستانا القادم المقرر عقده في أيلول المقبل.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

سيريانيوز