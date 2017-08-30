لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 28 آخرون، يوم الأربعاء، بانفجار ألغام أرضية خلال محاولتهم الهروب من مناطق تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف دير الزور باتجاه الحسكة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان مشفى الحكمة في مدينة الحسكة استقبل جثامين 10 قتلى، و28 مصاباً من أهالي البوكمال، بعد أن انفجرت ألغام أرضية بـ 3 سيارات كانت تقلهم عند مفرق قرية ابو خشب الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والحسكة.

وبينت الوكالة ان الجرحى تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 سنة بينهم طفلة 3 سنوات وامراتان حيث يتم حاليا تقديم العلاج اللازم لهم.

وسبق لأشخاص أن قضوا إثر انفجار ألغام زرعها التنظيم الإرهابي، الذي يعمد إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع لمنع أهالي المناطق التي تقع تحت سيطرته من مغادرتها، إضافة لمنع عناصره من الهرب.

سيريانيوز