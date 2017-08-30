تخطى السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، بفوز صعب كلفه خمس مجموعات.

وتغلب فيدرر الفائز باللقب خمس مرات والساعي للانفراد بالرقم القياسي بعد اعتماد نظام الاحتراف عام 1968 (يتشاركه حالياً مع الأميركيين جيمي كونورز وبيت سامبراس)، على الأميركي الواعد المصنف 70 في العالم فرانسيس تيافو 4-6 و6-2 و6-1 و1-6 و6-4.



ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع السلوفيني بلاز كافسيتش (مصنف 88) أو الروسي ميخائيل يوجني (101).



وبعد خسارته في نهائي مونتريال أمام الشاب الألماني الكسندر زفيريف، فضل السويسري المخضرم عدم المشاركة في دورة سينسيناتي للماسترز أيضاً بسبب آلام في ظهره.



ويطمح فيدرر البالغ 36 عاماً والفائز هذا العام ببطولة استراليا المفتوحة وويمبلدون الانكليزية، إلى احراز اللقب الكبير العشرين في مسيرته، والأول في نيويورك منذ 2008 (أحرز اللقب من 2004 إلى 2008).



وفي حال نجح في الذهاب حتى النهاية واحراز اللقب، فذلك سيفتح الباب أمامه للعودة إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.