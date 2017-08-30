منتخب سورية يفوز على نظيره الاردني ببطولة غرب آسيا للناشئين بكرة السلة اخبار الرياضة شارك

فاز منتخب سورية بكرة السلة لفئة الناشئين على نظيره الأردني بنتيجة82-61 نقطة في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الإيرانية طهران.

وأنهى منتخبنا الربع الأول بنتيجة 14-11 نقطة وتابع تقدمه في الربع الثاني ووسع الفارق إلى 15 نقطة بنتيجة 24-12 لينتهي الشوط الأول 38-23



وارتفع أداء المنتخبين في الربع الثالث الذي انتهى بـ 24-22 ليبقى التقدم لمصلحة منتخبنا بنتيجة 62-45 نقطة ولم يختلف الربع الرابع عن سابقيه حيث بقي منتخبنا متقدما فأنهاه بـ 20-16 نقطة لتصبح النتيجة بالمجمل 82-61.



وسجل لمنتخبنا عمار الغميان 25 نقطة والياس عازرية 14 وجورج نونو 12 وكريكور بودقيان 10 وحمزة الزعيم 10 وناظم قصاص 8 وأحمد حبش 2 وميشيل غيث نقطة وحيدة.



وسيلتقي منتخبنا الذي خسر مباراته الأولى مع نظيره الايراني بنتيجة 49-114 في مباراته الثالثة غدا منتخب لبنان عند الساعة الثانية والنصف ويختتم مشواره في البطولة يوم الخميس القادم بلقاء المنتخب العراقي.



وبهذا الفوز تتعزز آمال منتخبنا في التأهل للنهائيات الآسيوية حيث تتأهل المنتخبات الحائزة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.



وضمت بعثة منتخبنا كلا من جمال الترك رئيسا وهيثم جميل مدربا وجان مخول مدربا مساعدا وأديب أتاسي إداريا وعدنان حلاق معالجا فيزيائيا ووسام الزين حكما دوليا واللاعبين عمار الغميان وحمزة الزعيم ومؤءيد نشوقاتي وميشيل غيث والياس عازريه وجورج صباغ وجورج نونو وناظم قصاص وأحمد حبش وكريكور بودقيان وسامر المصري ومحمد هشام عرواني. سيريانيوز 2017-08-30 13:12:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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