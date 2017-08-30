الإمارات تسقط السعودية وتنعش آمالها بالتأهل لمونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

انتصرت الإمارات على ضيفتها السعودية 2-1 في المرحلة التاسعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وأنعشت الإمارات حظوظها الضئيلة في الوصول إلى مونديال روسيا عقب رفع رصيدها إلى 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن السعودية وأستراليا التي ستلاقي اليابان المتصدرة برصيد 17 نقطة.



وافتتح نواف العابد التسجيل للأخضر السعودي من ركلة جزاء (20) لكن رد الإمارات جاء سريعاً بفضل علي مبخوت (21).



واستمر الأداء المتكافئ بين الإمارات والسعودية في الشوط الثاني قبل أن يضيف أحمد خليل هدف الفوز لصالح أصحاب الأرض من تسديدة قوية (60).



وحافظ منتخب الإمارات الذي افتقد خدمات لاعبه محمود خميس بسبب طرده عقب تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (90+2)، على النتيجة حتى نهاية المباراة لينتظر مع السعودية ما ستسفر عنه نتيجة اليابان وضيفتها أستراليا الخميس.



وسيلعب منتخب السعودية على أرضه أمام اليابان في المرحلة الأخيرة على أن يلاقي منتخب الإمارات مضيفه العراقي، بينما يلعب منتخب أستراليا على أرضه مع تايلاند.



ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى كأس العالم مباشرة على أن يلعب صاحب المركز الثالث مع ثالث المجموعة الأولى في التصفيات الأسيوية ويلعب المتأهل بينهما في ملحق آخر مع رابع الكونكاكاف لحجز بطاقة التأهل إلى روسيا 2018. سيريانيوز 2017-08-30 13:48:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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