تفاعلت قضية نقل مسلحي داعش من الحدود اللبنانية السورية الى مدينة البوكمال التي تقع على الحدود السورية العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي اكد يوم الثلاثاء رفضه لهذا الاتفاق مشيرا الى ان الحكومة السورية لم تتباحث مع العراق حول الموضوع داعيا الى "فتح تحقيق في القضية"

من جهته قال المبعوث الرئاسي الاميركي بيرت ماكغروك بانه من غير المقبول التفاوض مع عناصر داعش ، وهؤلاء "يجب ان يقتلوا في المعركة لا ان ينقلوا عبر الاراضي السورية الى الحدود العراقية".

وتابع في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء " ستحرص قوات التحالف على ان لا يدخل هؤلاء الى العراق او يهربوا مما تبقى من دولة ( الخلافة ) المنهارة"

من جانبه وصف المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء،الاتفاق الذي تم بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش والنظام السوري لنقل المئات من مسلحي الحزب من الحدود اللبنانية الى المناطق الحدودية مع العراق، بأنه "تكرار للسيناريو الذي حدث عام 2014 والذي تسبب بمآسي للعراق والمنطقة ".

ووصلت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قافلة تضم 17 حافلة و10 سيارات للهلال الأحمر تقل مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعائلاتهم، إلى نقطة التبادل في بلدة حميمة بدير الزور، قادمة من القلمون الغربي بموجب اتفاق مع "حزب الله" اللبناني.

وكان الاتفاق بين حزب الله وداعش قد قضى بنقل عناصر تنظيم الدولة بعد استسلامهم في الحدود السورية اللبنانية الى مدينة دير الزور في شرق سوريا.

وجاء هذا بعد معركة شنها حزب الله بالتعاون مع الجيش السوري, في وقت سابق من هذا الشهر على داعش من الجانب السوري للحدود بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

في ذات السياق كثفت قوات التحالف من غارتها الجوية على منطقة البوكمال ودير الزور امس الثلاثاء حيث قامت ب 14 غارة على اهداف لداعش في البوكمال ودير الزور والرقة ، بحسب بيان لوزارة الدفاع الاميركية

من جهته حاولت قوات "الحشد الشعبي" المدعومة من ايران التخفيف من اثار هذه العملية حيث قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة أحمد الأسدي، إن "عدد مسلحي داعش الذين وصلوا إلى البوكمال خلال عملية نقلهم التي تمت تحت إشراف الجيش السوري، يقارب 700 عنصر"، مضيفا "نحتاج لساعات قليلة للقضاء عليهم".

وقال الأسدي بحسب ما نقلت وكالة مهر الايرانية أن "البوكمال أساساً يتواجد فيها تنظيم داعش، ويتواجد أيضاً في الصحراء العراقية المقابلة للبوكمال، الذين سنقضي عليهم في العمليات القادمة ونغلق الحدود العراقية السورية بشكل كامل"، بحسب تعبيره.

سيريانيوز