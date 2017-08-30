سورية بمواجهة مصيرية أمام قطر لمواصلة حلم التأهل لمونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

يدخل منتخب سورية في مواجهة مصيرية أمام نظيره القطري رافعاً شعار الفوز الخميس في الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا 2018.

الانتصار المتوقع وفق خبرات كروية ومدربين ولاعبي المنتخب أنفسهم سيرسم البسمة على وجوه جميع السوريين الذين أعرب عشرات الآلاف منهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن ثقتهم بالمنتخب وافتخارهم به حيث أثبت أن الإرادة والعزيمة يمكنهما أن يتغلبا على الصعاب ويحققا حلم التأهل.



ما كان أشبه بالمستحيل في ظل ظروف التحضير غير المثالية بات قريب المنال.. جولتان خلال أسبوع وينتهي كل شيء ستتحقق أحلام منتخبات وتتبخر أحلام أخرى..



إيران تأهلت عن المجموعة الأولى التي يلعب فيها منتخبنا والعراق وتايلاند ودعتا التصفيات ضمن المجموعة الثانية بينما تتنافس سبعة منتخبات على التأهل المباشر هي سورية وكوريا الجنوبية وأوزبكستان واليابان وأستراليا والسعودية والإمارات أما قطر والصين فليس لديهما سوى طموح ضئيل هو المركز الثالث والملحق.



منتخبنا تحدى كل الصعاب وواصل حلمه رغم أنه يخوض مبارياته في ماليزيا مفتقدا عاملي الأرض والجمهور المهمين في مثل هذه المنافسات لكن ذلك لم يحبط من عزيمة اللاعبين ومن يتابعهم عن قرب يدرك سريعا أن كرة القدم لا تلعب فقط بالأجساد بل بالروح والعزيمة أيضا حيث تفوقوا على أنفسهم وظروفهم وحققوا الفوز في مباراتين وتعادلوا في ثلاث وباتوا بحاجة للفوز في مباراتي قطر وإيران بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.



المشاركة المشرفة في الدور النهائي من تصفيات مونديال روسيا وبلوغ نهائيات آسيا في الإمارات 2019 قد يضعها اللاعبون وراءهم فيما لو حالفهم التوفيق وفازوا في مباراتيهم وهو ما سيجعل شعار سورية في روسيا 2018 حقيقة وواقعا وليس مجرد حلم. سيريانيوز 2017-08-30 13:20:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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