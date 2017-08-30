أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتسع تطبيق وقف اطلاق النار في سوريا، تمهيداً للحل السياسي.

ونقلت وسائل إعلام عن عبد الله الثاني قوله خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودر، في كندا، "في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غربي البلاد في مناطق أخرى، تمهيدا لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين".

وتوصلت الدول الضامنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) لاتفاق منذ 6 ايار الماضي, خلال اجتماع استانا الاخير , يقضي بإقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، كما تجري حاليا تركيا مشاورات مع الروس حول إمكانية التوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة ادلب.

ومن جانبه، أعلن ترودو تخصيص 45.3 مليون دولار كندي (نحو 36.2 مليون دولار)، لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، يستضيف الأردن أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1.4 مليون لاجئ.

وكانت كندا استقبلت منذ نهاية 2015، نحو 40 ألف لاجئ سوري.

سيريانيوز