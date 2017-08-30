كشف المتحدث الرسمي باسم "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، إن عدد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) الذين وصلوا مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق في إطار صفقة مع "حزب الله" يقارب 700 عنصر.

ونقلت وسائل إعلام عن الأسدي تأكيده أن الحشد يحتاج "لساعات قليلة للقضاء عليهم "، مشيرا الى أن"البوكمال أساسا يتواجد فيها تنظيم داعش، كما يتواجد في الصحراء العراقية المقابلة للبوكمال".

وشدد الأسدي بقوله "سنقضي عليهم في العمليات المقبلة ونغلق الحدود العراقية السورية بشكل كامل".

وأشار الأسدي إلى أن "القوات العراقية تنوي حصر مسلحي داعش في مناطق حدودية ثم القضاء عليهم جميعا، وكذلك يفعل الطرف السوري".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعرب يوم الثلاثاء، عن رفضه للاتفاق الذي تم بين "حزب الله" اللبناني، وتنظيم "داعش" وتم بموجبه نقل عناصر التنظيم من لبنان إلى الحدود السورية العراقية.

ووصل عناصر "داعش" إلى نقطة التبادل بلدة حميمة في ريف دير الزور، يوم الثلاثاء، بعد خروجهم من القلمون الغربي، بموجب اتفاق مع "حزب الله" اللبناني.

وكان الاتفاق بين "حزب الله" و"داعش"، تضمن 3 مراحل، الأولى سيطرة "حزب الله" على آخر مواقع "داعش" في القلمون الغربي، وتسليم جثث لمقاتلين يحتجزها التنظيم، والثانية تسليم معلومات بشأن مصير 9 عسكريين لبنانيين تم أسرهم خلال هجومهم على عرسال عام 2014.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي بريت ماكجورك قال مؤخراً ان "داعش" خسر 78٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، و58٪ في سوريا خلال الأشهر الستة الأخيرة.