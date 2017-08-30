تمكن الجيش النظامي، يوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على 5 مخافر حدودية مع الأردن، في إطار عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن "وحدات من الجيش سيطرت على 5 مخافر بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وفرار آخرين".

وأوضح المصدر إنه تمت استعادة السيطرة على المخافر الحدودية من رقم 165 وحتى 169 بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية".

وكانت وحدات من الجيش سيطرت في الـ 10 من الشهر الجاري على المخافر المنتشرة على الحدود مع الأردن بطول أكثر من 30 كم بريف السويداء الشرقي.

وفي سياق متصل، قال المصدر العسكري، إن الطيران الروسي والسوري وجه ضربات جوية لمجموعات من "داعش" في ريف حماة الشرقي، وريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وكان النظامي حقق تقدماً ملحوظاً عقب سيطرته على مدينة السخنة مطلع الشهر الجاري، في إطار حملته لفك الحصار عن مدينة دير الزور، في وقت أطبق فيه الخناق على عناصر "داعش" في بلدة عقيربات شرق حماة والتي تعد مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم.

يشار إلى ان القوات الروسية تنفذ عملية عسكرية في سوريا منذ نهاية أيلول 2015، وتقدم الدعم الجوي للجش النظامي الأمر الذي ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض واستعادة مساحات كبيرة من البلاد.

سيريانيوز