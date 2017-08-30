ابتكر علماء صينيون بجامعة تسينغهوا في بكين، حاسباً لقراءة العقل البشري وترجمة اشارات الدماغ إلى كلمات، ويساعد من ليس لديهم أيدي للكتابة دون لوحة مفاتيح.

وبحسب "صحيفة الشعب" الصينية، فإن الحاسب يتيح لمن فقد يديه الكتابة عبر لوحة مفاتيح افتراضية بنظام حاسوبي دقيق جداً، يتوقع أن يكون مفيداً في إعادة عمليات التأهيل الطبي، وكذلك الألعاب وفي الملاحة.

ويتم إرسال الأوامر التي يسيطر عليها الدماغ عبر نظام يعرف باسم"BCI" تم تطويره لهذا الغرض، بينما تفسر الإشارات بناء على الاختلاف في الترددات.

ويوفر الجهاز وسيلة مبتكرة للاتصال مع العالم للأشخاص مثل ستيفن هوكينغ، الذين لا يستطيعون التواصل عبر الوسائل العادية.