كشفت "فيسبوك" عن اجراءات جديدة بخصوص حد نشاط الصفحات التي تنشر الأخبار الكاذبة، عبر منعها من الإعلان على الشبكة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإنه "عند رصد أي صفحة تقوم بنشر مجموعة من الأخبار الكاذبة باستمرار سيتم الإشارة إليها داخل قواعد البيانات لمنعها من استخدام خاصيّة الإعلانات، ولن تعد قادرة على الترويج لذاتها أو للمشاركات التي تقوم بنشرها".

وتقوم التقنية الجديدة بخصوص محاربة الأخبار الكاذبة، على خوارزميات الذكاء الصنعي وعلى أدوات التحقّق من الحقائق التي قامت "فيسبوك" بالاستعانة بها مؤخّرًا لتحليل مشاركات وروابط الصفحات.

وعندما تتوقف الصفحة عن نشر وترويج الأخبار الكاذبة، ستصبح قادرة في المستقبل على نشر الإعلانات من جديد.