حددت شركة "أبل" موعداً لحدث خاص في 12 أيلول، يرجح أنه للكشف عن هاتف "آيفون 8" الجديد، لكنها لم ترسل دعوات الحضور بعد.

وبحسب "وول ستريت"، فإن الشركة تخطط لإطلاق 3 هواتف "آيفون" جديدة يعتقد أن واحدا من الهواتف الجديدة "آيفون 8" سيزود بجيل جديد من شاشات "أوليد" التي تغطي وجه الهاتف بالكامل من الحافة إلى الحافة تقريبا.



ولم تفصل شركة "آبل" بشكل رسمي بعد، مواصفات "آيفون 8"، ولا سعره الرسمي، لكن تقارير سابقة تكهنت بوصل السعر إلى حوالي ألف دولار.



وستطلق "أبل" هاتفين جديدين خلال الحدث، يشبهان كثيرا هاتفي "أيفون 7" و"أيفون 7 بلاس"، بحسب الصحيفة، إضافة إلى ساعة جديدة، وجهاز "أبل تي في" بتقنيات أكثر تطورا.