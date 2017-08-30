رصدت شركات أمن التكنولوجيا، هجوم DDoS يستهدف الهواتف التي تعمل بنظام "آندرويد" أصاب حوالي 70 ألف هاتف في 100 دولة حول العالم.

وبحسب موقع krebsonsecurity، فإن الهجوم يعتمد على شبكة مؤلفة من 300 تطبيق متاحين على متجر "غوغل بلاي"، وعند تنزيل أحدهم على جهاز |الأندرويد| ليتحول جهاز الضحية إلى منصة لإرسال طلبات الدخول لمواقع معينة لإيقافها عن العمل بحيث تمنع المستخدمين من الوصول إليها.

وبدأت الهجمات مطلع الشهر الجاري واستخدمت تطبيقات مزيفة تقوم بوظائف يطلبها عادة المستخدمون مثل تطبيقات تشغيل الأغاني أو إدارة مساحة التخزين وبطاقة الذاكرة أو حتى تنزيل نغمات رنين، لكن كانت تلك التطبيقات ترسل طلبات تصفح للمواقع.

WireX هو اسم الـ botnet الذي يتحكم بأكثر من 120 ألف عنوان IP لأجهزة أندرويد مختلفة موجودة في 100 بلد حول العالم, ترسل تلك الأجهزة طلبات تصفح HTTP كثيرة لمواقع معينة لإيقافها.

وتم ايقاف الـ WireX قبل أن ينتشر بشكل كبير بين المستخدمين بتعاون عدة شركات منها "غوغل" و شركات خدمات DNS واستضافة مثل kamai, Flashpoin , Dyn