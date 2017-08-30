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حريق يطال سبع سيارات في الحميدية بسبب تعبئة بنزين من عبوة
الاخبار المحلية

تمكن عناصر فوج إطفاء دمشق من اخماد حريق الثلاثاء طال سبع سيارات في منطقة الحميدية بدمشق دون وقوع إصابات.






ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة الشرطة قوله أن النيران اندلعت بسيارة بينما كان صاحبها يقوم بتزويدها بالبنزين من عبوة لديه في حارة الدقاقين بمنطقة الحميدية حيث امتدت النيران إلى ست سيارات كانت مركونة بالمكان ما أدى إلى صعود دخان أسود كثيف فوق المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن فوج الاطفاء تمكن من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المحلات والأبنية المجاورة وانحصرت الأضرار بالماديات دون وقوع إصابات بشرية.

نشب, الخميس الماضي, حريق في أحد المطاعم بمنطقة المرجة بدمشق, مما ادى الى اصابة شخصين بحالة اختناق, قبل تمكن فرق الاطفاء من اخماده.

يشار إلى أن دمشق شهدت في الاونة الاخيرة اندلاع حرائق في مناطق مختلفة منها، لاسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي او تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.



سيريانيوز

 
2017-08-30 00:24:54
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