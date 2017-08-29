حددت رئاسة مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, عطلة عيد الأضحى المبارك للجهات العامة اعتباراً من الجمعة الـ 1 من أيلول المقبل ولغاية الاثنين في الـ 4 من الشهر نفسه.

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية أن مجلس الوزراء أقرّ في بلاغ أيام عطلة عيد الأضحى بدءاً من يوم الجمعة 1/9/2017 حتى يوم الاثنين 4/9/2017 من الشهر المقبل.

وبحسب البلاغ الحكومي يستثنى من العطلة العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم الاستمرار في العمل خلال فترة عيد الأضحى.

وكانت الجمعية الفلكية في 19 آب الجاري، أنه وحسب الحسابات الفلكية، تبين أن يوم الأربعاء الموافق لـ 23-8-2017 هو أول أيام شهر ذو الحجة للعام 1438 هجري وبالتالي فان أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة الموافق لـ1-9-2017.

ويذكر أن القاضي الشرعي الأول والجهات الشرعية المختصة، هي التي تضطلع بإصدار القرار النهائي لتحديد أول أيام العيد.

سيريانيوز