ناقش مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, تشكيل لجنة فنية عليا لاستثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي ومنح الإذن للحرفيين وأصحاب المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة المهنة لمدة عامين بشكل مؤقت.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية, على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري.

وفي سياق اخر, قرر المجلس تشكيل لجنة فنية عليا لمتابعة استثمار النجاح الكبير للمعرض مؤلفة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والإعلام والثقافة مهمتها الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على المستويات الاقتصادية والسياحية والشعبية والترفيهية والثقافية إضافة إلى تنظيم المعارض المتخصصة في كل المجالات.

وطلب مجلس الوزراء "من وزارة النقل انجاز دراسة لإطلاق قطار الضواحي من وإلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض", وذلك بعد النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي والعدد الكبير من الزائرين لهذا المعرض .

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في 23 آب الجاري, بالاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام, وذلك استناداً إلى النجاح الكبير الذي حققه المعرض.

ويشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس كان افتتح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي يوم الخميس 17 آب الجاري، وسط حضور شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية، واستمرت فعاليات الدورة ال59 من معرض دمشق الدولي لتسعة أيام بدءاً من ال17من آب الجاري و حتى ال26 منه.

سيريانيوز