وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء، الرئيس بشار الأسد بأنه "أقوى مما ترغب به أوروبا"، مجددة التأكيد على ضرورة تحقيق انتقال سياسي في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن ميركل قولها، أن "الانتقال السياسي قد يسهم في تحقيق المصالحة داخل البلاد، محذرة من أن المفاوضات بهذا الشأن تتقدم ببطء".

ويأتي تصريح المستشارة الألمانية، في وقت لا تزال فيه المعارضة السورية غير موحدة ضمن وفد واحد في المفاوضات السياسية بمسار جنيف وتعاني اختلافاً في وجهات النظر والمواقف تجاه النظام، في حين تمكنت مشاورات استانا من تحقيق تقدم على صعيد اتفاقات التهدئة بعدة مناطق.

يشار إلى أن حدة المطالبات الدولية برحيل الأسد عن السلطة كشرط لتسوية الأزمة السورية تراجع، حيث كان التغيير في كل من الموقف الأمريكي والتركي والفرنسي والسعودي هو الأبرز، بعد أن كانوا في مقدمة الدول المطالبة بتنحي الأسد.

سيريانيوز