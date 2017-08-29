كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, يوم الثلاثاء, ان مدينة نيويورك الامريكية ستستضيف اجتماعاَ لمجموعة اتصال جديدة بشأن سوريا في ايلول المقبل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن ماكرون قوله, في كلمة افتتاحية لتجمع سنوي للسفراء الفرنسيين في قصر , إن "لاعبين رئيسيين في الأزمة السورية سيشاركون في الاجتماع ".

واقترح ماكرون مؤخرا إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وكانت فرنسا شددت على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح ماكرون تشكيله, يجب ان يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

وعن السلاح الكيماوي بسوريا, اشار ماكرون الى التعاون مع روسيا أسفر عن "نتائج ملموسة" بشأن الحد من استخدام هذا السلاح.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول عام 2013, بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول امكانية احتفاظ النظام باسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.

من جهة اخرى, شدد ماكرون على ان الحرب ضد المتشددين هي "أولوية سياسته الخارجية".

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية, فيما رفضت ربط التسوية السورية برحيل الأسد, مشيرة الى انها لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل النزاع.