طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, المعارضة السورية بالابتعاد عن لغة الإنذارات والتهديد والعودة إلى طاولة المفاوضات, مبديا دعم بلاده لمساعي السعودية في توحيد المعارضة السورية.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف قوله, في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي, أنه "يجب على المعارضة في سوريا التخلي عن الإنذارات لتسوية الوضع في البلاد".

واشار لافروف الى ان موسكو "تدعم المبادرة السعودية حول ضم منصات المعارضة السورية الثلاث", رافضا التصريحات والتي تحدثت عن "فشل محاولات توحيد المعارضة السورية ".

وعقد اجتماع في العاصمة الرياض يوم 22 من الشهر الجاري , ضم وفود المعارضة السورية في الرياض، دون التوصل لاتفاق، وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

لكن "منصة موسكو" كشفت في وقت سابق عن وجود تطور كبير بالموقف السعودي خلال اجتماع الرياض، مبينة أن السعودية طالبت بتحضير مؤتمر ثان بشهر تشرين الأول.

من جهة أخرى, أكد لافروف بأن روسيا "مهتمة بالتنسيق مع الإمارات في مسائل حل الأزمات في سوريا وليبيا والعراق واليمن."

وبدأ لافروف امس زيارة الكويت وتحدث عن الوضع السوري, وذلك في اطار جولة خليجية تشمل الامارات وقطر وستستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري.