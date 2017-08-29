أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" عن استعادة 60% من مساحة الرقة , متوقعة انتهاء معركة المدينة لاستعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في غضون شهرين, فيما أشارت إلى أن موضوع تحرير دير الزور يدرس بعناية.

وأوضحت القيادية في القوات نوروز أحمد, في تصريح لوكالة (رويترز), انه "لا يمكن تحديد موعد دقيق لانتهاء عملية الرقة، لأن الحرب لها قوانينها، لكننا لا نتوقع إطالة أمد الحملة، فوفق مخططاتنا، فإن المعركة لن تستغرق أكثر من شهرين من الآن".

واشارت القيادية الى ان "قسد" باتت تسيطر على نحو 60 بالمئة من مساحة الرقة", فيما قدرت عدد مسلحي "داعش" المتبقين في الرقة من "700 إلى ألف عنصر، تتركز غالبيتهم في وسط المدينة".

وتخوض قوات "سوريا الديمقراطية" معارك منذ 6 حزيران في الرقة معقل "داعش" الرئيسي لاستعادتها من التنظيم , وتمكنت من احراز تقدم وانتزاع مساحات , بدعم من طيران التحالف الدولي.

وبحسب التحالف الدولي, فانه تمت استعادة أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة من قبضة مسلحي التنظيم, فيما توقعت "قوات سوريا الديمقراطية" امتداد معركة تحرير الرقة لأربعة أشهر

وبخصوص المدنيين في الرقة، قالت القيادية الكردية إن "ما بين 5 و10 آلاف مدني لا يزالوا موجودين في الرقة، بينهم عائلات مسلحي "داعش"، مؤكدة أن "قسد" تعمل على تأمين ممرات لخروج المدنيين".

وحذرت منظمات اممية سابقا من مخاطر تصعيد العمليات العسكرية في الرقة على حياة المدنيين العالقين, حيث اسفرت ضربات التحالف والمعارك بين المقاتلين الاكراد و تنظيم داعش" عن عمليات نزوح اهالي, فيما قدرت الامم المتحدة مؤخرا عدد الفارين من الرقة منذ نيسان 200 الف شخص, كما قدرت عدد المحاصرين في المنطقة بحوالي 30 إلى 50 ألف شخص.

وعن عملية دير الزور, اكدت احمد ان التركيز ينصب حاليا على الرقة, ولم يتم وضع أي خطط لبدء عملية لاستعادة دير الزور من "داعش"، والمسألة لم تكن موضع نقاش مع الجانب الأمريكي".

وأضافت "نتلقى مطالبات بتحرير دير الزور وندرس الموضوع بعناية"، مؤكدة أن "قسد" تملك قدرات كافية لتحرير دير الزور.

وردا على سؤال حول مدى احتمال وقوع صدام بين قوات "قسد" وقوات الجيش السوري، الذي يستمر في التقدم، بإسناد من الطيران الروسي، من ثلاثة محاور نحو دير الزور، قالت نوروز: "إذا لم يستهدفنا النظام، فلن نهاجمه".

يشار الى ان قوات "سوريا الديمقراطية", اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري ان الهجوم على مدينة دير الزور لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), سيبدأ قريباً جداً.