الفارس السوري فراس جنيدي يتوج بلقب الجائزة الكبرى لبطولة ميزون لافيت الفرنسية اخبار الرياضة شارك

توج الفارس السوري فراس جنيدي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة ميزون لافيت الفرنسية للقفز على الحواجز التي تصنف من أهم البطولات الدولية.

ونال جنيدي الفارس العربي الوحيد في البطولة اللقب بعد أن أنهى مسلك الحواجز التي بلغ ارتفاعها 145سم بأسرع زمن وقدره 42 ثانية متفوقا على محترفي الفروسية في العالم بفرق ثلاث ثوان عن أقرب منافسيه.



وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى على شوط أصلي شارك فيه 48 فارسا وجولة للتمايز تنافس فيها ثمانية فرسان من بينهم فارسنا جنيدي أنهوا الشوط الأصلي دون أخطاء وضمن الزمن الممنوح.



وأثناء تتويج جنيدي بالجائزة الكبرى قال عمدة ميزون لافيت جاك ميارد الذي سبق ان زار سورية ضمن وفد فرنسي “أنا سعيد جدا بأن أحد فرسان سورية ربح المباراة ورفع علم بلاده وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن سورية حقا مهد الحضارات وهي دولة قوية وستبقى قوية ومنتصرة مهما تكاثر عليها الأعداء وأنا واثق أنها ستعود أفضل”.



وأشار الفارس جنيدي إلى أن تتويجه بلقب البطولة في هذا المحفل الدولي هو رسالة تثبت للعالم أن سورية تنبض بالحياة مبينا أن المنافسة كانت قوية لكون المشاركين من أفضل الفرسان في العالم وما زادها قوة هو وجوده كفارس عربي وحيد إلا أن الإرادة والتصميم منذ البداية لرفع علم سورية عاليا ساعده في إحراز الفوز. سيريانيوز

2017-08-29 00:12:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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